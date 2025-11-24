Gli eletti della Provincia di Foggia, fiume di voti per Piemontese che trascina con se Rossella Falcone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un fiume di voti per Raffaele Piemontese che bissa il successo delle precedenti elezioni e raggiunge i 30.000 voti personali, un risultato che supera di gran lunga i 21.000 voti raccolti nel 2020. Tanta è la potenza del candidato del PD che trascina con se anche Rossella Falcone, viestana, sua fedelissima alla quale trasferisce oltre 10.000 preferenze in accoppiata.

Nella sinistra locale c’era una “guerra” di voti in atto, quella con Nobiletti sindaco di Vieste e presidente della Provincia che aveva candidato la sua fedelissima Graziamaria Starace che nella lista De Caro Presidente raccoglie quasi 7700 preferenze e si accaparra un seggio. La lista del presidente è la seconda per voti nella maggioranza.

Grande battaglia nella lista “per la Puglia” nella quale il lucerino Antonio Tutolo con oltre 10.000 preferenze “soffia” il seggio a Rosario Cusmai che poteva contare su “appoggi prestigiosi” anche su Manfredonia e nonostante i suoi 9200 voti potrebbe non andare in consiglio a Bari.

Il quinto seggio foggiano della maggioranza dovrebbe spettare a Rosa Barone del Movimento 5 Stelle che va poco oltre i 4200 voti.

I due seggi spettanti all’opposizione sono quelli di Nicola Gatta ex presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Candela che nella lista Fratelli D’Italia raccoglie oltre 9500 preferenze. L’altro seggio dovrebbe spettare al candidato di Forza Italia Paolo dell’Erba che raccoglie quasi 5300 preferenze.

La nostra è una previsione, ovviamente non certa. Si aspetteranno i calcoli ufficiali per i verdetti definitivi.