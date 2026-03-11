[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giustizia al bivio: confronto sulla riforma

L’Associazione Logos, guidata dall’avvocato Gianni Cerisano, promuove un nuovo momento di approfondimento dedicato al tema della riforma della giustizia, un argomento che nelle ultime settimane sta animando il dibattito pubblico e che coinvolge direttamente cittadini, professionisti e operatori dell’informazione. L’incontro, dal titolo “Giustizia al bivio: confronto sulla riforma. Le ragioni del SÌ e le ragioni del NO”, si terrà giovedì 12 marzo alle ore 19:30 presso Spazio Meeting, in via Bari 40, a Foggia.

L’iniziativa nasce con l’intento di offrire un’occasione di confronto aperto e pluralistico, in cui voci autorevoli del mondo giuridico possano illustrare in modo chiaro e comprensibile i diversi orientamenti sulla riforma. «Si tratta di un passaggio cruciale per la vita democratica del Paese – spiegano gli organizzatori – e riteniamo fondamentale che la cittadinanza possa accedere a informazioni corrette, approfondite e provenienti da prospettive differenti. Il nostro obiettivo è favorire un dibattito serio, rispettoso e utile a chi desidera formarsi un’opinione consapevole».

A rappresentare le ragioni del Sì sarà l’avvocato Gianni Cerisano, presidente dell’Associazione Logos, che illustrerà le motivazioni a sostegno della riforma.

Per le ragioni del No interverrà il professor Gianpaolo Impagnatiello, Ordinario di Diritto Processuale Civile all’Università di Foggia e Presidente del Comitato “Società Civile per il No”, che offrirà una lettura critica del progetto di riforma.

A moderare il confronto saranno l’avvocato Mario Montagano e la giornalista Luisa Migliaccio, che guideranno il dialogo tra i relatori e favoriranno l’interazione con il pubblico.

L’incontro è aperto alla stampa e alla cittadinanza. Al termine degli interventi è previsto uno spazio dedicato alle domande, per consentire un ulteriore approfondimento dei temi trattati.