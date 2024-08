Giuseppe Basta: “Manfredonia, programma estivo, manca l’onestà intellettuale di politici e giornalisti”



Non ho fatto polemica in questi primi mesi della nuova amministrazione, alla quale ho fatto e ribadisco il mio in bocca al lupo.



Non credo sia un segreto che la polemica non faccia parte del mio modo di fare.

Ma una precisazione va fatta.

Ricordo bene quando la consigliera (ora assessore) Valente, diceva a gran voce che l’anno scorso non vi era una programmazione estiva.



Ricordo bene le critiche da parte di qualche pseudo giornalaio, che adesso vanta quanto fatto dalla nuova giunta.



Ebbene, ecco la copertina del programma dell’anno scorso. Invito chiunque a confrontarlo con quello di quest’anno.



I fondi a disposizione sono quelli, le possibilità economiche scarse.



Ma ciò che manca è l’onestà intellettuale da parte di alcuni.

So quanto lavoro serve per organizzare un cartellone estivo senza soldi, ed è per questo che sottolineo e ribadisco in primis il gran lavoro svolto da me e da tutti coloro che hanno collaborato nel 2023, ma al tempo stesso dico “bravi” a coloro che hanno costruito il cartellone estivo 2024.



E, permettetemi, diciamo tutti assieme un grandissimo GRAZIE a Bottega degli Apocrifi e al loro “Mille di Queste Notti”, rassegna di spessore e di qualità che si conferma di anno in anno.



P.s. Basti leggere le iniziative per capire che alcune sono addirittura identiche a quelle dell’anno scorso, il che non è sinonimo di copiare, ma sinonimo del fatto che forse, qualcosa di buono era stato fatto.

E a chi sostiene che con questa programmazione si torni a fare comunità, dimenticando quanto fatto nel passato, invito a smettere di parlare per slogan, e studiare i punti all’ordine del giorno prima di illustrarli nell’aula consiliare.

Come sempre, viva Manfredonia.

Giuseppe Basta – ex Vice Sindaco di Manfredonia