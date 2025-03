[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giuseppe Angel Manfredonia, vittoria casalinga contro Ruvo

Nella penultima giornata di regular season, la Tucson Angel piazza l’ottava vittoria consecutiva aggiudicandosi la partita contro il fanalino di coda Ruvo di Puglia, squadra composta esclusivamente da ragazzi del vivaio ruvese ai quali si aggiunge l’esperto De Feo.

Partita senza storia che i sipontini portano a casa schierando per lunghi tratti gli under 17 Bottalico e Prencipe che ben hanno figurato nel rettangolo di gioco.

Prossima sfida in trasferta a Bari, sponda Cus, partita che sancirà gli accoppiamenti per la fase successiva, un nuovo girone di solo andata al quale accederanno le prime sei classificate (che si porteranno i punti acquisiti negli scontri diretti durante la regular season).

Parziali: 23-18, 52-33, 81-48, 97-70

TABELLINI TUCSON MANFREDONIA

Alvisi 13, Totaro A. 12, Manfredi, Grasso 14, Vuovolo, Ba 9, Ciociola F. 15, Mafrolla 18, Bottalico 8, Prencipe 3, Chiappinelli 5. All.re Carbone

Classifica DR1 Puglia Girone A

Corato 34, Manfredonia e Duma Bari 32, Apricena e Barletta 26, Trani 24, Cus Bari e Angiulli Bari 20, Junior Molfetta 18, Invicta Molfetta 14, Santeramo 4, Ruvo 2.

