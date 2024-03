Giulia De Lellis e Andrea Damante, ritorno di fiamma? Beccati insieme

Gli amanti del gossip sono in fermento. Giulia De Lellis è da poco tornata single dopo la fine della storia d’amore con Carlo Beretta. Intanto, la love story tra Andrea Damante e Elisa Visari sembra sia naufragata. Quest’ultima infatti sembrerebbe aver già trovato un altro. Per questo motivo, i fan dei Damellis pensano di già ad un ritorno di fiamma nella coppia storica di Uomini e Donne visto che la passione tra di loro non si è mai spenta. Come ricorderete, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono presi e lasciati un numero imprecisato di volte terminato con la pubblicazione del libro dell’influencer sulle famose corna. Intanto, quest’ultima ha confermato con ironia la fine della relazione con il rampollo di casa Beretta.

Giulia De Lellis e Andrea Damante beccati ad un evento a Milano

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono entrambi single dopo la fine delle loro rispettive relazioni. Elisa Visari infatti è stata beccata insieme a Simone Susinna baciarsi appassionatamente in discoteca come riportato da Deianira Marzano da alcuni testimoni oculari. Per questo motivo, c’è chi ha già iniziato a fare 2 più 2 notando che i due sono tornati single nello stesso momento. A tal proposito, l’influencer romana e Andrea Damante si sono già scambiati qualche like reciproco sui rispettivi profili social. Di qui, i primi rumors di un possibile riavvicinamento. Voci che sono aumentate quando i due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati beccati l’11 marzo ad un evento a Milano insieme. Neanche a dirlo, i fan dei Damellis sperano in un loro ritorno di fiamma.