Giudice Sportivo, Mastropasqua salta la trasferta di Molfetta

Il Giudice sportivo nella seduta del 17 dicembre si è così espresso sulla 15ª giornata del campionato di Promozione pugliese girone A 2019/20:

SOCIETÀ

Norba Conversano: ammenda di 200 euro “per presenza di soggetto estraneo sul terreno di gioco che proferiva espressione irriguardosa all’indirizzo di un assistente dell’arbitro”.

Vigor Bitritto: ammenda di 200 euro perché “a fine gara soggetti non identificati riconducibili alla società erano presenti negli spogliatoi e pronunciavano frasi irriguardose nei confronti della terna arbitrale e della federazione”.

DIRIGENTI

Consalvo (FC Capurso): inibizione fino al 19 gennaio 2020.

Dammacco e Falco (Vigor Bitritto): inibizione fino al 9 gennaio 2020.

A fine gara.

Sciannameo (Norba Conversano): ammonizione.

ALLENATORI

Monteleone (Noicattaro), Carella (Vigor Bitritto): squalifica fino al 19 gennaio 2020.

Pizzulli (Ginosa), Prigigallo (Norba Conversano): ammonizione.

CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

Sciancalepore (Borgorosso Molfetta), Camara (Ginosa), Gentile (Rutiglianese): squalifica per due gare.

Facchino (FC Capurso), Lacarra (United Sly): squalifica per una gara.

CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

Mastropasqua (Manfredonia), Catalano (Noicattaro): ammonizione con diffida.

Per la gara del 12 dicembre.

Porcelli (Don Uva), Catalano (Noicattaro): squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.