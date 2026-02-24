Sport Manfredonia
Giudice Sportivo, Di Maso fermato per un turno
Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno il giocatore del Manfredonia Calcio Di Maso: per lui la squalifica è scattata alla quinta ammonizione in campionato.
Maxi squalifica per cinque giornate al giocatore del Barletta Malcore “per avere, durante il rientro negli spogliatoi, sferrato un calcio ad un avversario che cadeva rovinosamente da una scala, perdendo
momentaneamente i sensi. Si rendeva necessario il trasporto in ambulanza nel più vicino ospedale. Sanzione così determinata anche in considerazione della gravità della condotta avvenuta fuori dal contesto di gara e con evidente esposizione a rischio per la incolumità fisica degli astanti”.