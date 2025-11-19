Sport ItaliaSport Manfredonia
Giudice Sportivo, batosta per l’Acerrana. Altri due in diffida per il Manfredonia
AMMENDA E UNA GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE
Euro 3.500,00 TAURUS ACERRANA 1926
Per avere:
- persone non autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società stazionato indebitamente, prima dell’inizio della gara e durante l’intervallo, nello spazio antistante gli spogliatoi e sul corridoio che conduce al terreno di gioco, in assenza di fattiva collaborazione da parte della società;
- propri sostenitori, dal 4º del secondo tempo e fino al termine della gara rivolto espressioni gravemente offensive e intimidatorie all’indirizzo di un A.A.;
- persone non autorizzate ma presenti all’interno del recinto di gioco, rivolto gravi e reiterate espressioni offensive alla Terna Arbitrale.
- propri dirigenti, al termine della gara, tardato nella consegna delle chiavi dello spogliatoio arbitrale, costringendo la Terna ad attendere per circa 8 minuti esponendo gli Ufficiali di gara ad un accerchiamento da parte di persone non autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società che con atteggiamento minaccioso tentavano di venire al contatto fisico.
- i medesimi dirigenti rifiutato di consegnare alla terna arbitrale le chiavi del proprio veicolo, rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’ordine che li scortavano fino al casello autostradale.
Sanzione così determinata anche in considerazione della mancata collaborazione da parte della società e della manifesta violazione dei principi di lealtà e correttezza.
Nel Manfredonia Calcio entrano in diffida gli esterni Rondinella e De Luca.