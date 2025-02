[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giudice Sportivo, arriva la mazzata per il Manfredonia

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER UNA GARA EFFETTIVA – CAMPO NEUTRO, PORTE CHIUSE CON

DECORRENZA IMMEDIATA ED AMMENDA € 5000,00:

MANFREDONIA CALCIO 1932 Euro 5.000,00

Per avere propri sostenitori, per l’intera durata della gara lanciato numerosi getti d’acqua ( 10 ) e sputi ( 30 ) all’indirizzo di un A.A. che lo colpivano alle spalle, alla nuca, al volto e alla divisa, nonché profferito reiterate espressioni gravemente offensive, triviali e irriguardose all’indirizzo dell’Ufficiale di gara. I medesimi, al termine della gara, lanciavano un petardo che esplodeva a breve distanza dall’A.A. procurandogli bruciore agli occhi e stordimento, mentre alcuni accedevano indebitamente sul terreno di gioco.

Sanzione così determinata anche in ragione della recidiva specifica di cui ai CU 53 e 70. ( R A – R AA – R CdC )

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 18/ 4/2025

DERRICO LUCA (MANFREDONIA CALCIO 1932)

Per avere, al termine della gara, rivolto reiterate espressioni offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Veniva allontanato solo

grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. ( R CdC )

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DI STASO MATTEO (MANFREDONIA CALCIO 1932)

Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.