Giubileo Micaelico: Monte Sant’Angelo accoglie una delegazione di Moint-Saint Michel

“GIUBILEO MICAELICO”: MONTE SANT’ANGELO ACCOGLIE UNA DELEGAZIONE DI MONT-SAINT MICHEL

Oggi il Sindaco e l’Assessora alla cultura e turismo hanno accolto una delegazione proveniente da Mont Saint-Michel, guidata dal Rettore del Santuario e dal Vicesindaco del Comune francese.

Una visita che rinnova e rafforza il legame con uno dei più importanti luoghi micaelici d’Europa, un rapporto che proprio nel maggio 2019, durante il Festival Michael, diede vita al gemellaggio internazionale tra le due comunità.

Nell’Anno Giubilare, questo incontro anticipa un momento di particolare intensità spirituale.

Il “Giubileo Micaelico” che si terrà sabato 6 dicembre.

Domani, infatti, alle ore 11.00, nella Sacra Grotta di San Michele Arcangelo, sarà celebrata la Santa Messa presieduta congiuntamente dai due Rettori dei Santuari di Monte Sant’Angelo e di Mont Saint-Michel: un gesto che unisce idealmente i due santuari e le loro comunità.

“Accogliere gli amici di Mont Saint-Michel è sempre un onore. Questo dialogo tra comunità micaeliche europee non è solo memoria del passato, ma una visione condivisa per il futuro: spirituale, culturale e di valorizzazione dei cammini e dei territori. Domani vivremo insieme un momento che rimarrà nella storia del nostro Santuario e della nostra città” – il commento del Sindaco Pierpaolo d’Arienzo.