Giubileo diocesano dei Giornalisti e degli operatori dei media

Il Giubileo diocesano dei Giornalisti e degli operatori dei media si svolgerà a Manfredonia, venerdì 30 maggio, in due momenti: dapprima presso la sala San Benedetto in via Tribuna con un incontro tra noi giornalisti con la presenza dell’Arcivescovo, e successivamente in Cattedrale con la celebrazione giubilare.

Lieto di potervi incontrare tutti per condividere questo importante momento di incontro, ascolto e fraternità, vi saluto cordialmente

Alberto Cavallini

Direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi

e di VOCI e VOLTI, il giornale diocesano