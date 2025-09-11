[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giubileo degli Operatori del Turismo a Vieste

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale del Turismo, dello Sport, del Tempo libero e dei pellegrinaggi dell’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, in occasione del Giubileo degli Operatori del Turismo, che si terrà a Vieste (FG) il 27 settembre 2025, è lieto di invitare tutti coloro che si occupano del turismo nel nostro amato Gargano a partecipare a questo evento straordinario.

Il Giubileo degli Operatori del Turismo avrà come tema “Il Turismo porta dell’Evangelizzazione”, e sarà un momento di particolare grazia e di rinnovamento spirituale.

Sarà un’opportunità per tutti, credenti e non, per riflettere sulle bellezze del nostro territorio donateci dal Creatore, per camminare insieme e per pregare per la pace, il bene del mondo e il rispetto del creato.

Sarà un’occasione importante per riflettere insieme su queste tematiche e sull’impegno che la Chiesa vuole intraprendere, perché anche il turismo possa svilupparsi come strumento di evangelizzazione e di promozione umana.

+ Padre Franco Moscone, Arcivescovo

Don Michele Abatantuono, Direttore