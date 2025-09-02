Gisella Naturale incontra Raffaele Di Mauro: “Ente Parco, uscire dall’immobilismo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GISELLA NATURALE INCONTRA RAFFAELE DI MAURO, COMMISSARIO DELL’ENTE PARCO DEL GARGANO: “USCIRE DALL’IMMOBILISMO”

La senatrice Gisella Naturale (M5S) ha partecipato, insieme a parlamentari di altre forze politiche e alla consigliera regionale Rosa Barone, all’incontro organizzato a Monte Sant’Angelo dal nuovo Commissario dell’Ente Parco del Gargano Raffaele Di Mauro.

“Ho accolto senza riserve l’invito del Commissario alla più ampia collaborazione istituzionale” -ha dichiarato Naturale- “Tutelare l’area protetta più densamente popolata d’Europa e il benessere dei suoi cittadini è di prioritario interesse.”

“Dobbiamo superare” -dice ancora la senatrice- “lo scaricabarile improduttivo fra Governo e Regione in materia di risorse. Profonda ferita è quella degli incendi che quest’estate sono stati chiara testimonanza del fatto che tanto c’e da fare per affinare e potenziare gli strumenti di controllo/prevenzione e le strategie di intervento, che deve essere necessariamente più rapido. Va realizzato un sistema di videosorveglianza, anche con droni, sia come deterrente che per assicurare alla giustizia quella che molto spesso è una criminalità organizzata aggressiva e pericolosa.

“È urgente e necessario” -dice ancora l’esponente del Movimento 5 Stelle- “irrobustire gli organici dei Carabinieri Forestali, oggi inferiori per numero a quelli di altre province con una superficie boschiva inferiore a quella della Capitanata. Va del pari migliorata l’attività dell’ARIF Puglia, l’Agenzia Regionale per le attività irrigue e forestali.

“Resta comunque fondamentale” -conclude Naturale- “che si esca dall’immobilismo improduttivo dell’Ente Parco, che –per quella che è la mia esperienza – ne ha caratterizzato gli ultimi otto anni. Urge fare il punto in tavoli tecnici composti da esperti per procedere su progetti concreti. Importante, in proposito, il pieno utilizzo dei fondi Pnrr assegnati per le attività di censimento dei cinghiali, indispensabile per avere un piano di contenimento efficace e duraturo.

I miei auguri di buon lavoro al nuovo Commissario sono l’auspicio di un cambio di passo”.