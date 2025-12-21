Gisele Bündchen sposa in segreto Joaquim Valente

Gisele Bündchen e Joaquim Valente si sono sposati in gran segreto in Florida. La notizia del matrimonio è trapelata solo dopo giorni, quando alcuni invitati hanno condiviso foto dell'evento sui social...

Gisele Bündchen e Joaquim Valente si sono sposati in gran segreto in Florida. La notizia del matrimonio è trapelata solo dopo giorni, quando alcuni invitati hanno condiviso foto dell'evento sui social. La top model e il maestro di jiu-jitsu hanno scelto una cerimonia intima, lontana dai riflettori.

Un amore discreto

La coppia, che ha avuto un figlio pochi mesi fa, ha sempre mantenuto un profilo basso sulla loro relazione. "Volevamo celebrare il nostro amore nel modo più autentico possibile", avrebbe confidato Gisele ad amici. Solo familiari stretti e pochi amici fidati hanno partecipato alle nozze.

Dopo la fine del matrimonio con Tom Brady, Gisele ha ritrovato la serenità accanto a Joaquim. I due si sono conosciuti quando la modella ha iniziato a praticare arti marziali per mantenersi in forma. Da una semplice conoscenza professionale è sbocciato un amore profondo. Il piccolo nato dalla loro unione rappresenta un nuovo capitolo di felicità.