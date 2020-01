Giro d’Italia sul Gargano, il Presidente della Provincia scettico

PER IL GIRO D’ITALIA SERVE SINERGIA

Nei giorni scorsi ho scritto alla Regione Puglia per dire che il Giro d’Italia rappresenta un importantissimo ritorno di immagine per il nostro territorio in termini sportivi, turistici ed economici e la circostanza che la tappa pugliese che attraversa le strade provinciali – caratterizzate da forti criticità e abbisognevoli di interventi di messa in sicurezza – non possa essere autorizzata per mancata disponibilità delle risorse finanziarie sarebbe una sconfitta per un intero territorio. Spero che la Regione, come avviene altrove, stanzi le risorse necessarie per intervenire!

Nicola Gatta Presidente Provincia di Foggia