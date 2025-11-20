Giovinazzo, rubata auto con il contrassegno per persone disabili

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella giornata di Martedì 18 Novembre, a Giovinazzo, si è verificato un episodio che ha scosso profondamente la comunità.

In via Francesco Rucci, è stata infatti rubata una FIAT 500 L, la cui proprietaria era una famiglia con un ragazzo disabile: come affermato dalla mamma del ragazzo, sul parabrezza del veicolo vi era in bella vista il contrassegno per persone diversamente abili.

La donna ha poi proseguito: “Di fronte all’assenza di coscienza cosa si può dire? Negli ultimi anni stanno diventando sempre più frequenti episodi del genere, ma mai come questa volta mi sento indignata e arrabbiata. Bisogna lottare per ottenere maggior risonanza e diritti: ci sentiamo violentati e violati di un bene che per anni ha accompagnato la nostra vita, ma soprattutto ha consentito gli spostamenti per le attività e trattamenti necessari a nostro figlio“.

Immediatamente dopo la denuncia della donna, i Carabinieri si sono mobilitati per andare alla ricerca dell’auto e fornire il nuovo contrassegno alla famiglia.

In attesa di aggiornamenti, nella speranza che siano positivi, denunciamo quello che è l’ennesimo episodio di furto d’auto avvenuto probabilmente per le quasi nulle misure di sicurezza presenti nel territorio pugliese.