Giovani D Valore, il primo aggiornamento 25/26
Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato il primo aggiornamento delle classifiche relative a “Giovani D Valore”, l’iniziativa a sostegno dei club di Serie D più virtuosi nella valorizzazione degli under 19 oltre la quota prevista da regolamento.
Da questa stagione i contributi economici destinati alle prime cinque classificate per ogni girone del campionato saranno corrisposti in due tranche distinte: una graduatoria verrà stilata al termine del girone d’andata, mentre una seconda terrà conto dei punteggi accumulati dalla 18ª alla 30ª giornata.