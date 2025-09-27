Giornate Europee del Patrimonio, oggi concerto nel Castello di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata Europee del Patrimonio, sabato concerto all’interno del Castello di Manfredonia

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre, la banda della Città di Manfredonia, in collaborazione con il Comune, terrà all’interno del Museo archeologico nazionale, un concerto in cui saranno eseguiti brani tratti da celebri opere del repertorio sinfonico e del melodramma italiano ed europeo.

Il titolo “Architetture armoniche” si ispira all’aria “Recondita armonia”, cantata nella Tosca di Giacomo Puccini dal pittore Caravadossi, per affidarci anche in questi momenti di grande

inquietudine e preoccupazione alla forza rigenerante di bellezze diverse, che l’architettura e la musica continuano a donare.

Con la partecipazione di

M° Giovanni Esposto – Direttore

Imma Riccardi – Soprano

Andrea Nenna – Tenore

Data: sabato 28 settembre

Orario: inizio concerto 21:00

Biglietto: costo simbolico 1 €

Dove: Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia – Piazza d’Armi

Vi ricordiamo che con l’occasione il Museo sarà aperto fino alle 23.00 e sarà possibile visitare la straordinaria collezione delle stele daunie e dei reperti che narrano l’antico popolamento della Puglia settentrionale, sin dalla Preistoria!