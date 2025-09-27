Giornate Europee del Patrimonio, oggi concerto nel Castello di Manfredonia
Giornata Europee del Patrimonio, sabato concerto all’interno del Castello di Manfredonia
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, sabato 27 settembre, la banda della Città di Manfredonia, in collaborazione con il Comune, terrà all’interno del Museo archeologico nazionale, un concerto in cui saranno eseguiti brani tratti da celebri opere del repertorio sinfonico e del melodramma italiano ed europeo.
Il titolo “Architetture armoniche” si ispira all’aria “Recondita armonia”, cantata nella Tosca di Giacomo Puccini dal pittore Caravadossi, per affidarci anche in questi momenti di grande
inquietudine e preoccupazione alla forza rigenerante di bellezze diverse, che l’architettura e la musica continuano a donare.
Con la partecipazione di
M° Giovanni Esposto – Direttore
Imma Riccardi – Soprano
Andrea Nenna – Tenore
Data: sabato 28 settembre
Orario: inizio concerto 21:00
Biglietto: costo simbolico 1 €
Dove: Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia – Piazza d’Armi
Vi ricordiamo che con l’occasione il Museo sarà aperto fino alle 23.00 e sarà possibile visitare la straordinaria collezione delle stele daunie e dei reperti che narrano l’antico popolamento della Puglia settentrionale, sin dalla Preistoria!