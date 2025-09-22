[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornate Europee del Patrimonio 2025: le iniziative al Parco Archeologico di Siponto

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio dedicate al tema “Architetture: l’arte di costruire”, domenica 28 settembre, l’Associazione ArcheoSipontum curerà presso il Parco archeologico di Siponto, una speciale visita guidata che porterà a scoprire i modi di “Abitare gli spazi nel Medioevo a Siponto”.

Grazie alle ultime scoperte, i visitatori potranno esplorare una porzione dell’abitato medievale, osservando come attraverso muri, lacune e ricostruzioni è possibile comprendere le diverse fasi storiche del sito.

In particolare, sarà possibile vedere come alcune “zone vuote” nelle murature testimonino la ripresa della vita urbana a Manfredonia dopo l’abbandono della città: un dialogo visibile sia nell’area archeologica sia nel tessuto urbano di Manfredonia stessa.

Un’occasione per riflettere su come l’architettura non sia solo funzione degli spazi, ma memoria viva, narrazione collettiva e possibilità di ricostruire sul costruito.

Data: Domenica 28 settembre

Orario: 17:00

Biglietto: 5 €

Dove: Parco Archeologico di Siponto

La partecipazione è consentita solo su prenotazione (posti limitati).

Per info e prenotazioni:

+39 344 5768649

info@archeosipontum.com