Giornata nazionale dello sport a Manfredonia. La Marca: “Giubileo degli sportivi”

‘ Che cos’é la felicità?’ Qualcuno dice che non c’é modo migliore per capire cosa sia la felicità che osservare i bambini giocare.

Anche se giocano alla guerra, quando qualcuno si fa male, il gioco si ferma. Lo ha ricordato, qualche giorno fa, Benigni.

Spesso mi é capitato di osservare di nascosto, con mia moglie, i nostri figli giocare. Giocare rende i bambini felici, perché si sentono liberi di esprimersi, perché si divertono, perché possono rincorrere un sogno senza per forza doverlo realizzare.

Oggi, a Manfredonia, abbiamo condiviso la gioia della Giornata Nazionale dello Sport e Giubileo degli sportivi.

E lo sport é una delle espressioni piu belle del divertimento, ma non solo.

Ogni pratica sportiva – a ogni livello – individuale o di gruppo, é una vera occasione per assicurare a bambini, ragazzi e giovani

non solo uno sviluppo sano a livello fisico, ma é anche

occasione di crescita e maturazione per

sonale.

Lo sport é un esperienza educativa perché

fa capire tanto della vita: quali atteggiamenti assumere, fa provare emozioni e ci aiuta nella gestione delle stesse.

Lo sport ci aiuta a capire che le regole non sono una prigione, ma ingredienti fondamentali per stare insieme.

Lo sport ci educa al sacrificio e allo stare insieme; ci aiuta a capire i nostri limiti e che ogni caduta é un’occasione per rialzarsi e ricominciare.

Lo sport é lo strumento per far cadere ogni barriera, diventando strumento straordinario di inclusione.

Questa mattina, con noi, erano presenti tanti operatori dello sport a cui va il nostro ringraziamento.

Gli adulti impegnati nello sport devono essere coscienti del proprio ruolo di educatori. Pertanto sono chiamati a dare l’ esempio, a ricordarsi del diritto dei bambini a non essere campioni, a rinforzare l’ autostima dei nostri figli, a ricordare di avere di fronte una persona, che merita rispetto anche se avversario.

La nostra città può essere un laboratorio e palestra di tutti gli sport. La nostra città oggi può e deve farlo.

Domenico La Marca -Sindaco di Manfredonia