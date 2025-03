[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, domenica 30 marzo a Peschici cerimonia per salutare i 27 nati nel 2024

La Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, istituita recentemente, è condivisa dai Comuni italiani per lanciare un messaggio di accoglienza e condivisione, di rinascita e speranza nel futuro, in particolare in un momento storico così delicato. A Peschici i nuovi nati nello scorso anno sono stati 27, e l’amministrazione comunale ha organizzato per domenica 30 marzo una cerimonia per rafforzare il legame tra l’istituzione e le famiglie, e dare un ideale benvenuto nel mondo ai nuovi arrivati.

L’iniziativa è stata promossa e organizzata dall’assessore alla Gentilezza Anna Costante, e vedrà nel pomeriggio dalle ore 17 nell’Auditorium “P. Granieri” la simbolica consegna delle “chiavi della gentilezza” alle famiglie e di regali alle bambine e ai bambini nati nel 2024. Sarà presente il sindaco, Luigi D’Arenzo.

Cittadinanza e stampa sono invitate.