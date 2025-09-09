[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata mondiale Alzheimer. Ricordati di me insieme per la memoria. 20 e 21 settembre presso Luc e Fossato del Castello

Due giornate dedicate all’Alzheimer: il Centro Diurno Santa Chiara e la Gargano Vita mutua del credito cooperativo italiano, insieme per sensibilizzare e informare.



Il Centro Diurno Santa Chiara, in collaborazione con la Gargano Vita, è lieta di invitare la cittadinanza a partecipare a due giornate evento dedicate all’Alzheimer, in programma nei giorni del 20 e 21 Settembre 2025 presso i locali del LUC Laboratorio Urbano Culturale ” con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, offrire strumenti concreti a familiari e caregiver, e favorire una cultura dell’inclusione e del supporto per chi vive quindi questa malattia, spesso invisibile agli occhi della società.