Giornata inclusiva al Luna Park di Manfredonia

In occasione della Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto, venerdì 29 agosto, il Luna Park in zona mercato Scaloria aprirà gratuitamente dalle 17.30 alle 19.30 per una speciale Giornata Inclusiva.

Un pomeriggio pensato per le persone con disabilità, che potranno vivere l’emozione delle attrazioni in totale sicurezza e senza barriere, grazie alla collaborazione dei giostrai e al sostegno delle associazioni del territorio.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il Comitato Festa Patronale e realizzata con il contributo delle realtà associative sipontine, che anche quest’anno hanno garantito la loro preziosa partecipazione.

Si raccomanda che le persone non autosufficienti siano accompagnate da un CareGiver familiare o da un operatore, così da consentire la piena fruizione delle giostre in serenità e sicurezza.

Un’occasione di festa aperta a tutti, per vivere insieme un’esperienza di allegria e condivisione.