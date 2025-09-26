[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata Europee del Patrimonio 2025 al Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia

Sabato 27 e domenica 28 settembre tornano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal Ministero della Cultura.

Nelle due giornate sono previste visite guidate, aperture straordinarie, convegni e tante altre iniziative che avranno luogo nei musei e nei luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale.

Il tema dell’edizione 2025 è “Architetture: l’arte di costruire” ed è la traduzione di “Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future”, lo slogan scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dagli Stati aderenti alla manifestazione. È un invito a riflettere sul valore culturale del paesaggio costruito che ci circonda e un’opportunità per riscoprire l’architettura come espressione viva della storia, della cultura e delle aspirazioni delle comunità, italiane ed europee.

A Manfredonia Il Museo storico sui Pompieri e sulla Croce Rossa italiana organizza una visita guidata per adulti e bambini che potranno sperimentare insieme, attraverso il gioco, situazioni simulate di emergenza e avere indicazioni sui comportamenti da tenere per prevenire e contenere i rischi. Per lo svolgimento dell’attività è previsto per grandi e piccini, un abbigliamento adeguato alle attività pratiche (giacca e casco), che saranno messe a disposizione dal Museo. Ci aspetta un’esperienza piena di sorprese. Per l’occasione, si potrà visitare il Museo più grande, interessante e spettacolare al mondo, un luogo ricco di mezzi, uniformi, copricapo, cimeli, fotografie, documenti d’archivio, attrezzature e tanto altro oltre. Il museo è dotato di una spaziosa caffetteria del Pompiere, dove gustare un buon caffè, patatine e bibite di ogni genere, mentre si gode la spettacolare e unica realtà virtuale.

L’evento si terrà dalle 9.45 alle 12.45 domenica 28 Settembre

Cordialmente,

Dr. Michele Guerra