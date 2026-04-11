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Giornata della Costa: il Comune di Manfredonia invita la cittadinanza alla terza edizione

Il Comune di Manfredonia invita tutta la cittadinanza a partecipare alla terza edizione della “Giornata della Costa”, in programma domenica 12 aprile, a partire dalle ore 9.30, un’importante iniziativa regionale dedicata alla tutela e alla valorizzazione della costa pugliese, organizzata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia.

L’evento rappresenta un momento di sensibilizzazione collettiva sui temi della sostenibilità ambientale, della cura del territorio e della salvaguardia del patrimonio naturale, con particolare attenzione all’ecosistema marino e costiero che caratterizza profondamente l’identità della città.

La giornata prevede un programma articolato che unisce attività educative, esperienze sul campo e momenti di partecipazione attiva. Tra le iniziative in programma: la visita al faro, l’attività di pulizia delle spiagge presso la Base Logistica Addestrativa “G. Lamorgese” di Siponto (Lido Esercito), il rilascio delle tartarughe marine e una dimostrazione di dragon boat.

L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento di numerosi enti e realtà istituzionali e associative, a testimonianza di una rete territoriale ampia e condivisa che lavora quotidianamente per la tutela dell’ambiente e la promozione di buone pratiche.

«Prendersi cura della nostra costa significa prendersi cura della nostra comunità e del nostro futuro – sottolinea il sindaco Domenico la Marca –. La Giornata della Costa è un’occasione preziosa per rafforzare la consapevolezza collettiva e vivere insieme il nostro territorio in modo responsabile».

L’Amministrazione comunale invita cittadini, famiglie, associazioni e giovani a partecipare numerosi, contribuendo con la propria presenza a una giornata che unisce impegno civico, educazione ambientale e senso di appartenenza.