[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gigi Finizio, Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Mietta e Simone Cristicchi a Zapponeta



ZAPPONETA BLU FESTIVAL 2025!

Cinque nomi d’eccellenza accenderanno le notti d’estate in Piazza Aldo Moro:

Gigi Finizio – 2 agosto

Enzo Avitabile – 9 agosto

Eugenio Bennato – 16 agosto

Mietta – 24 agosto (nella serata celebrativa per i 50 anni dell’Autonomia comunale)

Simone Cristicchi – 13 settembre

Novita dell’ultima ora:

Il grande Simone Cristicchi, vincitore di Sanremo 2007 con “Ti regalero una rosa”, e quinto classificato al Festival di Sanremo 2025, sara protagonista della serata conclusiva, che inizialmente prevedeva Patty Pravo, costretta a rinunciare per un impegno televisivo sopraggiunto.

Zapponeta, Piazza Aldo Moro – ore 21:30

INGRESSO GRATUITO