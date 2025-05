Gigi D’Alessio a Manfredonia per il Battiti on the Road

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sarà Gigi D’Alessio il super ospite della tappa di Manfredonia di Battiti on the road, lo show di avvicinamento al Battiti 2025, che quest’anno ha toccato alcune delle città pugliesi. A rappresentare la Capitanata quest’anno c’è solo Manfredonia. L’appuntamento è per Sabato 24 Maggio dalle ore 18.00.

Gigi D’Alessio presenterà il suo nuovo singolo Rosa e Lacrime. L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Un grande impegno delle istituzioni e dell’assessorato al Turismo che ha lavorato da mesi affinchè l’evento si realizzasse proprio a Manfredonia. Un importante colpo anche di promozione turistica della città che potrà contare su una presenza in prima serata su Canale 5 della città di Manfredonia, in uno dei programmi più seguiti dell’estate. Che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi.

Battiti on the Road ha toccato numerose città pugliesi: Andria: 3 maggio 2025 (Fedez e Clara), Trani: 4 maggio 2025 (The Kolors), Ostuni: 10 maggio 2025 (Achille Lauro), Bitonto: 11 maggio 2025 (Coma_Cose), Bari: 17 Maggio 2025 (Coez) Taranto: 18 Maggio ( Alfa), Galatina: 19 maggio 2025 (Angelina Mango), Manfredonia: 24 Maggio 2025 (Gigi D’Alessio),

L’evento si terrà in Via del Porto a Manfredonia, dalle 18.00 di Sabato 24 Maggio 2025. Il palco sarà posizionato cosi come da immagine qui sotto, sicuramente nelle prossime ore il Comune di Manfredonia pubblicherà le deviazioni del traffico nell’area interessata dall’evento.

Ecco l’annuncio ufficiale di RadioNorba: