Gianpio Ognissanti primo tra i candidati di Manfredonia non eletti: “11 consiglieri mi hanno sostenuto”
Gianpio Ognissanti primo tra i candidati di Manfredonia non eletti: “11 consiglieri mi hanno sostenuto”
Le elezioni per il Consiglio Provinciale di Foggia si sono concluse. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno riposto fiducia in me: il loro voto mi colloca come primo dei non eletti della lista denominata “Insieme per la Capitanata”.
Aver ottenuto 2901 voti ponderati significa risultare il primo, tra i candidati di Manfredonia, come maggior numero di consensi, ed è per me un onore immenso.
Una performance lusinghiera, un segnale chiaro della fiducia riposta nel mio impegno politico, un risultato che considero la mia vera vittoria politica.
Un ringraziamento speciale va agli 11 consiglieri che mi hanno sostenuto, dimostrando di credere nella necessità di una rappresentanza forte per il nostro territorio.
La vostra fiducia è un valore inestimabile.
Resta l’amarezza nel constatare che Manfredonia, per l’ennesima volta, si trova senza un proprio rappresentante diretto in Consiglio Provinciale.
È un vuoto che pesa e che priva la nostra comunità di una voce necessaria in una istituzione di fondamentale importanza.
Ma sia chiaro: questo esito non ferma il lavoro mio e del gruppo politico che mi onoro di rappresentare.
Il consenso ricevuto mi spinge a raddoppiare gli sforzi.
La mia dedizione per Manfredonia rimane immutata e continuerò a impegnarmi senza indugio, con la stessa passione di sempre, per il bene della nostra città.
La battaglia per Manfredonia non si ferma qui.
Grazie di cuore a tutti voi. Insieme, continueremo a fare la differenza.
Gianpio Ognissanti