[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gianpio Ciociola torna a Manfredonia: è il nuovo coordinatore della Tucson Angel

Dopo una proficua parentesi lontano dalla terra sipontina, coach Gianpio Ciociola torna a vestire i colori della Tucson Angel Manfredonia.

Il tecnico riprenderà il suo ruolo di coordinatore del lavoro dello staff, affiancando coach Carbone nella conduzione del team di Divisione Regionale 1 e seguendo da vicino la crescita del settore giovanile, con particolare attenzione alle categorie Under 17 e Under 14.

La sua esperienza e la sua conoscenza del nostro ambiente saranno un valore aggiunto fondamentale per la società e per tutti i ragazzi del vivaio.