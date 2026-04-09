GF Vip 2026: Mediaset allunga il reality show, ecco la data della finale

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Niente chiusura anticipata: cambia la strategia Mediaset

Nonostante i bassi ascolti registrati nelle prime settimane, il GF Vip 2026 non chiuderà in anticipo. Al contrario, Mediaset avrebbe deciso di prolungare la durata del reality show condotto da Ilary Blasi, smentendo le ipotesi iniziali di una finale anticipata ad aprile.

Quando finisce il Grande Fratello Vip 2026

Secondo le ultime indiscrezioni, la finale del programma potrebbe andare in onda martedì 5 maggio 2026. Una scelta sorprendente, legata a diversi fattori: dalla conduzione di Ilary Blasi, apprezzata per spontaneità e leggerezza, fino al miglioramento del clima sui social, dove il pubblico sembra ora più coinvolto nelle dinamiche del reality.

Ascolti tv: il confronto con Il Commissario Montalbano

Nell’ultima puntata, il GF Vip ha registrato 2.020.000 spettatori con il 16,5% di share, posizionandosi al secondo posto nella serata. A vincere il prime time è stato Il Commissario Montalbano su Rai 1, con 2.807.000 spettatori e il 16% di share.

Un trend in crescita per il reality

Dopo un debutto sottotono, il reality sembra aver recuperato terreno, difendendosi bene anche contro una forte concorrenza. Questo trend positivo avrebbe spinto Mediaset a puntare su una settimana aggiuntiva di programmazione.

Finale ancora da confermare

Al momento, però, non esiste una conferma ufficiale sulla data della finale. Per sapere con certezza quando verrà proclamato il vincitore del GF Vip 2026, sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset.