Gestione Zaccheria, Dell’Aquila (PD): “Evitare che diventi speculazione finanziaria”

L’anomalia è così evidente da imporre un approfondimento tecnico-burocratico sulla correttezza e la legittimità della concessione per le manifestazioni sportive e i grandi eventi da svolgere all’interno dello stadio Pino Zaccheria.



La società aggiudicatrice ha offerto un ribasso pari al 90,61% del canone posto a base d’asta dall’Amministrazione comunale, impegnandosi a pagare circa 12.000 euro l’anno per gestire una struttura al cui interno potranno svolgersi anche concerti e spettacoli di arte varia, partite di calcio e altre manifestazioni sportive.



È del tutto evidente l’enorme disequilibrio tra i vantaggi finanziari che ne trae la Città di Foggia, proprietaria della struttura, e quelli potenzialmente ricavabili dal soggetto gestore.



È per queste ragioni che sostengo, senza alcuna polemica nei confronti dell’Amministrazione comunale, la necessità dell’adozione di tutti gli atti necessari ed utili ad evitare che la gestione di un bene pubblico si trasformi in una speculazione finanziaria.

Pasquale Dell’Aquila, capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Foggia