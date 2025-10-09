[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gegè Telesforo apre la quinta edizione di FèXtra 2025, il programma del primo weekend

Venerdì l’apertura ufficiale, la presentazione di FèXtra experience, il racconto “Radici di ulivo”, la degustazione curata dall’Alberghiero di Manfredonia e il concerto di Gegè Telesforo (info, costi e prenotazioni 0884550100). Sabato le experience nei frantoi, la presentazione e degustazione dei drink. Domenica ebike tra gli ulivi, vista guidata a Monte Saraceno, yoga tra gli ulivi, le letture per i più piccoli con “Nati per leggere”, il battesimo della sella e le degustazioni con Piazza FèXtra curata da Osteria del Borgo, Degustibus, La Vineria e Decander.

Dal 10 al 19 ottobre, il cuore del Gargano torna a brillare d’oro verde: prende il via la quinta edizione di FèXtra, la Festa dell’extravergine d’oliva di Mattinata, dieci giorni di gusto, cultura e natura per celebrare il prodotto simbolo della Dieta Mediterranea, patrimonio UNESCO. Tema dell’edizione 2025 – nell’anno del Giubileo – è “L’olivo, radice di pace”, un invito a riscoprire ciò che unisce i popoli mediterranei: la terra, il lavoro, la speranza.

IL PRIMO WEEKEND DI FÈXTRA 2025

Tre giorni di eventi, esperienze e spettacoli per inaugurare la nuova edizione.

Venerdì 10 ottobre FèXtra apre ufficialmente i battenti presso l’Agriturismo Giorgio, con l’inaugurazione e la presentazione del programma delle “FèXtra Experience”, le esperienze immersive nei frantoi e nei luoghi dell’olio che caratterizzeranno tutta la rassegna.

Alla cerimonia interverranno il sindaco Michele Bisceglia, il commissario del Parco Nazionale del Gargano Raffaele di Mauro, la console del Touring Club Italiano Michela D’Onofrio, insieme ai sindaci e agli amministratori di Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano e Peschici, che presenteranno le tappe del progetto condiviso.

Durante la serata, spazio anche alla cultura con “Radici di ulivo”, racconto di Raffaele Niro nell’ambito del progetto “Monumenti in cerca di attore”, e alla gastronomia con la presentazione dei contest “FèXtra Drink” e “FèXtra Restaurant”, seguiti da una degustazione di prodotti tipici a cura dell’Istituto Alberghiero “Lecce” di Manfredonia.

La giornata si concluderà con un grande appuntamento musicale: al ristorante “La Rotonda”, GeGè Telesforo proporrà il suo nuovo progetto “Big Mama Legacy”, un tributo al blues e al suono jazz degli anni ’50, in un evento che unisce musica e convivialità.

Il sabato 11 ottobre sarà dedicato alle esperienze nei frantoi e al piacere della scoperta. Dalla mattina, presso l’Agriturismo Giorgio, i visitatori potranno partecipare ai laboratori di raccolta delle olive e assistere a tutte le fasi della produzione dell’olio, dalla molitura fino all’imbottigliamento, con degustazioni guidate.

Nel pomeriggio, presso “Le Casette”, sarà protagonista la creatività con “FèXtra Drink”, la presentazione dei cocktail a base di olio extravergine e la premiazione del contest dedicato ai bartender e agli operatori locali.

La domenica 12 ottobre sarà invece una giornata all’insegna del movimento, del benessere e della natura. Si parte la mattina con “E-bike tra gli ulivi”, un tour costiero in bicicletta alla scoperta delle calette più suggestive e dei paesaggi rurali di Mattinata, seguito dalla visita guidata alla necropoli di Monte Saraceno, un percorso che unisce archeologia e paesaggio mediterraneo.

Nel pomeriggio, spazio al relax con “Yoga tra gli ulivi”, l’esperienza sensoriale all’Oliveto Totaro che combina aromaterapia, meditazione e pratiche di Qi Gong e Hata Yoga immersi tra gli alberi secolari.

Sempre nel pomeriggio, l’Agriturismo Giorgio ospiterà l’appuntamento per i più piccoli con “FèXtra Kids – Nati per Leggere: Raccolte piccine”, letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni.

La serata si chiuderà tra convivialità e musica: il battesimo della sella con “Mattinata a cavallo” animerà via Martiri di Via Fani, mentre in piazza Aldo Moro prenderà vita la “Piazza FèXtra”, tra degustazioni, sapori locali e il concerto della Mediola’s Band, che proporrà un repertorio pop-folk capace di coinvolgere e far ballare il pubblico.

FèXtra 2025 è promosso dal Comune di Mattinata (Assessorati all’Agricoltura e all’Industria Turistica) e dall’Agenzia SCOPRO, con il sostegno di Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare), Ente Parco Nazionale del Gargano e Tecneco, in collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio, Slow Food Puglia, AIS Puglia, Touring Club, Info Point Mattinata e gli operatori del territorio.

Programma completo su www.fextramattinata.it

Seguici su Facebook, Instagram e YouTube: @fextramattinata

#FèXtra2025 #MattinataèXtraordinaria #OlivoRadiceDiPace