Gaza, La Marca: “Non rimaniamo in silenzio”

Quanto sta accadendo a Gaza non può lasciarci indifferenti.



In Medio Oriente interi arsenali continuano ad essere scaricati su una popolazione inerme. Sono più di 54.000 morti dall’ inizio del conflitto: un’ intera Manfredonia rasa al suolo.



Ancora una volta la logica delle armi ci ha portato in un vicolo cieco. L’ Europa si riarma e c’é chi, credendosi padrone del mondo, ha pensato di trasformare Gaza in un grande resort a gestione statunitense, immaginando anche di deportare la popolazione della Striscia in Siria, Somalia e Sudan.

Cosa c’ è ancora da spiegare, cosa c’è da capire. Tutto questo non è accettabile, non è umano. Il political correct o essere sempre equidistanti non serve più.



Occorre indignarsi, far sentire la voce e la rabbia perché ci sia rispetto dei diritti, della libertà e della dignità per tutti, contro i potenti e chi continua a decidere a tavolino il destino dell’ Umanità.

Dobbiamo essere vicini a chi soffre, al dolore che chiede giustizia.



La pace è un appuntamento importante con.la storia che si costruisce ogni giorno con le parole, con i nostri comportamenti. La Pace non è un favore.



Abbiamo deciso con altre città, a noi vicine, di mobilitarci e lo faremo con la Diocesi, con altre confessioni religiose, associazioni, con i cittadini.

Dal terzo incontro sinodale degli Amministratori dei Comuni della diocesi di Manfredonia- Vieste -San Giovanni Rotondo, tenutosi il 22 Marzo 2025, è emersa la

proposta di organizzare insieme una manifestazione di solidarietà per Gaza.

Per dire NO al massacro in atto, per il Diritto Internazionale e la fine dell’occupazione in Palestina.



Abbiamo accolto prontamente questa proposta che in questo periodo di Quaresima risuona più significativa che mai.



La manifestazione si terrà a Manfredonia venerdì 28 alle ore 19.00 in piazza Duomo , dove vi saranno degli interventi, e si concluderà in Spiaggia Castello con un momento finale.

Vi aspettiamo numerosi.

Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca