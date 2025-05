[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

GATTA RESPONSABILE UNICO DEL CIS PER FOGGIA E PROVINCIA

Il decreto di nomina è stato reso operativo ieri

ROMA – È stato reso operativo nella giornata di ieri il decreto di nomina a Responsabile Unico del CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) per Nicola Gatta. Il sindaco di Candela, già presidente della Provincia di Foggia, rappresenterà Foggia e la Capitanata. Si tratta di uno strumento fondamentale per sviluppare infrastrutture strategiche e valorizzare le eccellenze culturali, naturalistiche, artigianali e produttive per mettere meglio a frutto le potenzialità del territorio e le sue capacità attrattive. “Per me è un motivo di orgoglio e di responsabilità – ha detto Gatta – e per questo voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione Tommaso Foti ed il Governo. Questa nomina è un atto di grande fiducia nei miei confronti. Sarà una bella operazione di sinergia con le istituzioni e con lo splendido territorio a cui appartengo. Lavorerò con il massimo impegno per il rilancio della Capitanata”.