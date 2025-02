[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gatta: “Ospedale Manfredonia, la salute è cosa troppo seria per essere strumentalizzata”

Esprimo la mia (contenuta) soddisfazione per l’invio, presso l’ospedale “San Camillo” di Manfredonia, di una unità mobile per la TAC, in momentanea sostituzione della vecchia apparecchiatura e in attesa dell’arrivo di una nuova strumentazione. Sono occorse centinaia di proteste, fuori e dentro l’ospedale, e per ultimo con un mio comunicato, per indurre la ASL ad inviare una tac sostitutiva di quella rotta da mesi, riparata a singhiozzo e sistematicamente in avaria (e non è l’unica!).

A questa buona notizia si aggiunge quella della NOMINA DEL QUARTO MEDICO di base (“incarico provvisorio di assistenza primaria”), dal prossimo 10 marzo, A MATTINATA, figura attesa da tanto tempo, la cui assenza ha creato notevoli disagi a quella comunità.

Spero che sia l’inizio di un nuovo corso, fatto di risposte concrete e segnali significativi e DURATURI di attenzione. Vigileremo affinché il tutto non si traduca nell’ennesima trovata propagandistica preelettorale.

La Salute è cosa troppo seria per essere strumentalizzata.

Giandiego Gatta