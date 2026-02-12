[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gatta e Pagliaro (FDI): “La Regione aderisca alla Rottamazione-quinquies per aiutare imprese e cittadini”

La misura voluta dal Governo nella Legge di Bilancio 2026 è facoltativa, ma “rappresenterebbe una boccata d’ossigeno per le nostre comunità”.

“La Regione Puglia aderisca alla Rottamazione-quinquies per recuperare quei crediti non riscossi puntando al rientro dei contribuenti in difficoltà senza gravare ulteriormente sui cittadini e sulle imprese”.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Gatta, e il presidente del Gruppo, Paolo Pagliaro, lanciano l’appello al governo pugliese affinché faccia proprio quanto previsto dalla legge di bilancio del 2026 che in maniera facoltativa permette a Regioni e Comuni di concedere una definizione agevolata per i tributi.

“Quanto voluto dal Governo centrale – osservano Gatta e Pagliaro – si muove nella direzione di una pace fiscale e rappresenta una boccata d’ossigeno per le piccole e medie imprese o per quei cittadini che non possono, pur volendo, mettersi in regola”.

Ci sarà tempo fino ad aprile per comunicare l’eventuale adesione e redigere gli appositi regolamenti. Con questa iniziativa vi sarà una possibilità concreta di risolvere i contenziosi, risanare le informazioni tributarie e trasformare crediti inesigibili in incassi certi per le comunità.

“Ci faremo portatori di una apposita mozione – commentano i consiglieri regionali – perché lo strumento fiscale governativo, ad esempio sui bolli d’auto, diventa un’azione concreta di rilancio amministrativo poiché quel recupero agevolato del credito andrà messo poi al servizio di tutti i pugliesi destinandolo alla manutenzione delle infrastrutture, delle strade e della sicurezza”.

“La Rottamazione quinquies alleggerisce infatti il peso delle sanzioni e degli interessi e aiuta la regolarizzazione delle posizioni in maniera meno impattante. È uno strumento voluto dal Governo e auspichiamo che la Regione Puglia possa stimolare celermente, ed entro i tempi previsti, un dibattito concreto e indispensabile per migliaia di cittadini e imprese pugliesi”, concludono Nicola Gatta e Paolo Pagliaro.