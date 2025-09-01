[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gatta: “Due giorni con il Ministro Casellati a San Giovanni Rotondo e Monte Sant’Angelo”

Abbiamo ancora il ricordo della bella emozione provata nell’accompagnare, un paio di giorni fa, il Ministro Maria Elisabetta Alberi Casellati, già presidente del Senato dal 2018 al 2022, presso Casa Sollievo della Sofferenza, la vecchia chiesa di Santa Maria delle Grazie, la celletta del Santo e il nuovo santuario, progettato da Renzo Piano, con le spoglie del Frate, e il giorno successivo presso la Basilica Celeste di San Michele a Monte Sant’Angelo, capitale della devozione per l’Arcangelo sin dal V secolo, con la miracolosa apparizione nell’omonima grotta.

Una meravigliosa occasione per rinvigorire, più di quanto già fosse, il rapporto del Ministro per le Riforme Istituzionali con il nostro territorio, che più viene conosciuto, più viene amato e tutelato.

Giandiego Gatta