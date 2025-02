[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gargano Taste Experience vi porta alla scoperta dei Presìdi Slow Food della Montagna del Sole per assaporare la bellezza e scoprire l’emozione

Gargano Taste Experience è un’esperienza di viaggio autentica nel cuore di luoghi in cui la relazione tra uomo e natura è fondata su tradizioni millenarie e la produzione del cibo è parte dell’identità stessa delle comunità.

Percorrendo i sentieri interni al Parco Nazionale del Gargano e i vicoli dei centri storici Vico del Gargano, Rodi Garganico, Carpino, Mattinata e San Giovanni Rotondo andremo alla scoperta dei Presìdi Slow Food della Montagna del Sole per scoprire luoghi e storie, musiche e canti, sapori e profumi che rimarranno indelebili nella nostra memoria.

Le prime tappe del viaggio che promette di regalare tante emozioni sono a Vico del Gargano, 15 febbraio, e Rodi Garganico, 16 febbraio, per scoprire dove si allevano le vacche podoliche allo stato brado e si coltivano le succose arance e i profumati limoni garganici.

E non solo. Il programma prevede escursioni in Foresta Umbra e tra i giardini di agrumi in sella alle biciclette con pedalata assistita, passeggiate culturali nei centri storici dei due borghi e degustazioni di cibi autentici e liquori artigianali.

La Montagna del Sole custodisce alcuni tra i più importanti Presìdi Slow Food: prodotti ottenuti preservando i paesaggi agricoli tradizionali e rispettando il contesto ambientale, il benessere animale e la biodiversità naturale e culturale.

Le vacche podoliche e le capre garganiche allevate allo stato brado, le fave coltivate senza contaminazioni chimiche, i giardini di arance e limoni affacciati sul mare, i caciocavalli ottenuti dalla lavorazione del latte munto mentre i vitelli allattano.

Sono i presìdi che scopriremo e i prodotti che assaggeremo insieme a chi li custodisce e li tramanda di generazione in generazione.

“Il Gargano è un patrimonio ambientale, culturale e sociale da cui attingere conoscenze ed emozioni e con cui arricchire il nostro bagaglio di viaggiatori per piacere e gusto – afferma Gianluca Mazzardo, direttore del tour operator Bv Viaggi che ha organizzato Gargano Taste Experience – Ciò che abbiamo progettato è Gargano Taste Experience è un’esperienza di turismo autentico e sostenibile, fondata sulla conoscenza e la valorizzazione del legame profondo tra uomo, natura e cultura. Un viaggio che, ci auguriamo, diventi un’esperienza emozionante”.

Per info: https://www.garganotasteexperience.it / https://www.facebook.com/bvviaggi / https://www.instagram.com/bvviaggi / info@bvviaggi.it.

GARGANO TASTE EXPERIENCE è un prodotto turistico realizzato in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo – Pugliapromozione e finanziato con i fondi POC PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 – ASSE VI “TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI” – AZIONE 6.8 “INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE”.

Partner di progetto: Associazione Slow Food Puglia e Condotta Slow Food Foggia e Monti Dauni; Comuni di Carpino, Mattinata e Vico del Gargano; Agenzia di comunicazione Smart Lab Marketing.