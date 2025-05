[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gargano Sailing promuove la vela giovanile



Sabato 17 e Domenica 18 Maggio la Gargano Sailing Club SSD sarà presente in Piazza del Popolo di Manfredonia per promuovere lo sport della vela giovanile.

Lo sport della vela riveste un’importanza significativa sia per i ragazzi che per un territorio costiero, specie se il mare rappresenta una risorsa fruibile tutto l’anno.

La vela sviluppa senso di responsabilità, autonomia e capacità decisionale.

Stimola l’autocontrollo e la gestione delle emozioni in situazioni imprevedibili.

È uno sport che richiede coordinazione, fiducia reciproca e comunicazione efficace tra compagni.

Promuove il rispetto per il mare e la natura, sensibilizzando i giovani ai temi della sostenibilità.

La vela incentiva un uso sostenibile del mare, che diventa una palestra naturale a basso impatto ambientale.

Promuove un’attività sportiva praticabile tutto l’anno, ampliando la stagione turistica e l’indotto economico.

Investire nella vela per i giovani e per un territorio marittimo non è solo una scelta sportiva, ma culturale, educativa ed economica. È un modo per far crescere le nuove generazioni in armonia con l’ambiente e valorizzare in modo intelligente una risorsa naturale strategica: il mare.

Hai mai provato la vela? Scopri uno sport che unisce natura, avventura e libertà!

Vieni a trovarci questo weekend:

– Informazioni sui corsi estivi e sui programmi della scuola

– Conoscenza del team e degli istruttori

– Possibilità di iscrizione ai corsi

Ci vediamo in PIAZZA DEL POPOLO MANFREDONIA.

GARGANO SAILING CLUB SSD l’unica scuola di vela agonistica della provincia di Foggia