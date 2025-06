[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gargano in marcia per Gaza. Per non restare in silenzio di fronte al dolore

Venerdì 14 giugno, alle ore 18:00, anche San Giovanni Rotondo sarà il punto di incontro per chi crede nella Pace. Una marcia aperta a tutti, cittadini, attivisti e rappresentanti delle istituzioni, per alzare la voce contro l’ingiustizia e la sofferenza che colpiscono il popolo palestinese, in particolare i bambini, vittime innocenti di un conflitto senza fine. Un’occasione di testimonianza collettiva, uniti dal desiderio di pace, giustizia e umanità per Gaza.

Tra gli interventi:

Padre Franco Moscone, Arcivescovo della Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, da sempre profondamente sensibile alla causa della PACE. Con coraggio e coerenza il Vescovo, che non ha mai smesso di richiamare l’urgenza di una soluzione giusta e umana al dramma mediorientale, ha più volte espresso pubblicamente la sua vicinanza al popolo palestinese, ribadendo con forza l’urgenza di trovare una via d’uscita non violenta al conflitto e di restituire dignità e speranza alle comunità colpite.

Con lui:

Azmi Jarjawi, attivista palestinese – CGIL Puglia

Milly Pellegrini, Coordinamento di Capitanata per la Pace

Uniamoci alla Marcia: perché “bisogna far silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono.”

Evento con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo

*Info in locandina e su Facebook: @GarganoInMarciaPerGaza