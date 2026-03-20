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Gargano, Fallucchi (FDI): “Abbruciatura frasche: nessuna emergenza nuova, dalle parole ai fatti, si applichino le norme”

“Accolgo con favore l’attenzione che la consigliera regionale Rossella Falcone ha voluto dedicare al tema dell’abbruciatura delle frasche in Capitanata, una questione complessa e particolarmente sentita dagli agricoltori del Gargano.

Si tratta di un tema su cui lavoro da tempo a livello parlamentare e ministeriale: attraverso una mia interrogazione ai Ministeri competenti ho ricostruito il quadro normativo e le criticità specifiche del territorio garganico , ottenendo una risposta ufficiale che chiarisce come l’abbruciamento sia consentito in determinate condizioni e che esistano margini per deroghe legate alle esigenze fitosanitarie

Alla luce anche dell’emergenza Xylella e delle recenti misure fitosanitarie adottate a livello regionale , oggi è fondamentale dare piena attuazione a quanto già previsto, evitando disparità di trattamento tra territori.

Gli agricoltori del Parco nazionale del Gargano non possono essere penalizzati rispetto ad altre aree: per questo è necessario sostenere concretamente l’Ente Parco del Gargano nel recepire e applicare quanto già previsto dagli atti, anche attraverso l’attivazione di un tavolo tecnico interistituzionale.

Serve ora un’assunzione di responsabilità chiara anche da parte della Regione Puglia, chiamata a tradurre in atti concreti e operativi le possibilità già previste dalla normativa, superando rigidità che oggi rischiano di penalizzare un territorio già fragile.

Su questo è indispensabile una collaborazione leale tra tutti i livelli istituzionali. L’attenzione manifestata è un segnale positivo, ma non può restare una dichiarazione.

La Capitanata ha bisogno di risposte, non di annunci. E su questo continuerò a lavorare con determinazione, perché gli agricoltori del Gargano meritano rispetto, strumenti concreti e pari dignità rispetto a tutto il resto del territorio.” Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi.