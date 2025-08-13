Politica Manfredonia
Galli: “La Marca sta trasformando Manfredonia in un dormitorio”
👉Un noto messaggio pubblicitario si trasforma nello spunto per definire l’ultima decisione del sindaco, con la quale si vietano i tradizionali festeggiamenti pirotecnici sulla spiaggia, in occasione del ferragosto.
👉L’amministrazione La Marca sta rendendo Manfredonia un DORMITORIO, ossia uno spazio utilizzato esclusivamente per riposare.
Con grande giovamento per commercianti ed imprenditori locali e per la cosiddetta “attrattivita’ turistica”
Un capolavoro al contrario però👏👏👏
Ugo Galli – Consigliere Manfredonia