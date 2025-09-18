[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gallerie tra Vieste e Mattinata, Anas rinvia la chiusura ad ottobre

L’Anas Puglia ha comunicato che la chiusura delle gallerie di Mattinata, inizialmente prevista prima, è stata posticipata a ottobre. La decisione è stata presa in risposta alla richiesta del sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Lo scrive Rete Gargano.

A breve sarà pubblicata una nuova ordinanza con le date aggiornate per il termine dei lavori di efficientamento energetico della galleria “Palombari”. Inoltre, si spera in una riduzione dei tempi di intervento per limitare al massimo i disagi per i cittadini e le comunità locali.