Galleria Monte Saraceno chiusa per due notti

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ORDINANZA ANAS – CHIUSURA SOLO NOTTURNA (22-06) GALLERIA DI MONTE SARACENO (MATTINATA) IL 14 E 15 APRILE 2026



Con ordinanza n. 217/2026/BA, del 7 aprile 2026, Anas Puglia, nel riferire che la Struttura Territoriale Puglia dell’Ente, ha in corso l’esecuzione delle attività di ispezione periodica ordinaria e approfondita secondo le LL.GG. presenti nel DM 247/2022 sulle gallerie di lunghezza superiore a 200 m. ricomprese nella rete in gestione, ha disposto la chiusura notturna al traffico, in entrambi i sensi, della galleria denominata “Monte Saraceno” (la vecchia galleria) dalle ore 22:00 del 14/04/2026 fino

alle ore 06:00 del 15/04/2026 e dalle ore 22:00 del 15/04/2026 fino alle ore 06:00 del 16/04/2026, con deviazione, ad esclusione dei frontisti e mezzi di soccorso, della circolazione sulla viabilità alternativa della SS89dir1/SS89dirB (vecchio percorso di Monte Saraceno).



Anas Puglia fa sapere, inoltre, che fino al 9 giugno 2026, proseguiranno i lavori di rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale lungo il tratto delle gallerie, per cui sarà possibile l’attivazione del senso unico alternato, con utilizzo di impianto semaforico o movieri.