Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Gaia per la Festa Patronale di Lesina

Cari Lesinesi,

è arrivato il momento che tutti attendiamo: il programma ufficiale della Festa di San Primiano Martire 2026 è pronto!

Il nostra paese si prepara a vivere 5 giorni di intensa devozione, tradizione e comunità, per onorare il nostro Santo Patrono che da secoli veglia su Lesina.

Il Comitato Feste Patronali di San Primiano Martire ha lavorato con passione per creare un programma che unisca la forza della fede ai momenti di festa e di condivisione che rendono unica la nostra celebrazione.

Non mancheranno gli appuntamenti religiosi – cuore della festa – insieme a spettacoli, musica e fuochi, appuntamenti che riempiranno le nostre vie di luce e di allegria.

Chiuderanno i festeggiamenti, la performance della strepitosa Gaia e il suggestivo spettacolo pyrodrones che illuminerà il cielo in un abbraccio simbolico tra tradizione e innovazione, tra passato e futuro.

Prepariamoci tutti con orgoglio e unità a vivere questa nuova edizione della nostra festa: anche Lesina è pronta a celebrare San Primiano!

26 Aprile e 14 – 15 – 16 – 31 maggio 2026

Lesina