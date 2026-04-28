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FUTURO NAZIONALE, RAGGIUNTE LE DUEMILA FIRME CONTRO LA MOSCHEA A FOGGIA E PER LA PROPOSTA DI LEGGE PER LA SICUREZZA

FOGGIA, 27 APRILE 2026. Il caldo estivo e le gite fuori porta non hanno fatto desistere i tanti cittadini che anche nel fine settimana passato si sono recati al gazebo di Futuro Nazionale, la formazione politica ispirata dal gen. Roberto Vannacci, all’isola pedonale di Foggia per firmare sia la petizione contro la costruzione di una moschea che la proposta di legge da presentare in parlamento per garantire maggiore sicurezza e maggiore presenza dello Stato sul territorio.

“Sembrava un traguardo impensabile qualche settimana fa, ma grazie all’entusiasmo e alla risposta straordinaria delle persone comuni, dimenticate da una politica attenta ormai solo ai social e senza più alcun collegamento con il mondo reale, siamo riusciti a raggiungere duemila firme a sostegno di due battaglie che sono per noi prioritarie e identitarie. Ringraziamo chi ha avuto il coraggio di esporsi e rivendicare la propria scelta di campo, ma non ci fermeremo e continueremo a scendere in piazza anche per tutto il mese di maggio, per continuare un confronto diretto e senza filtri con le persone” dichiara Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Locale n. 53 che si sta occupando materialmente di questa campagna in ambito locale.