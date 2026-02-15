[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Futuro Nazionale, nato a Foggia il Primo Comitato Costituente Locale



Il coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, Massimiliano Simoni, ha comunicato l’11 febbraio appena scorso l’elenco dei primi 90 Comitati Costituenti Locali della neonata formazione politica costituita dall’europarlamentare e generale Roberto Vannacci.

I Comitati Costituenti Locali sono costituiti da gruppi di cittadini che, previa autorizzazione all’uso del nome e del simbolo del partito, svolgono volontariamente, nel territorio di riferimento, attività di promozione del partito e di raccolta delle adesioni mediante tesseramento.

Il neonato Comitato Costituente Locale è stato identificato con il codice nazionale 53, e il referente è Massimo Russo, già leader del Team Vannacci “Federico II di Svevia”.

“Per me è una grande responsabilità e un grande onore. Il gen. Vannacci è un riferimento autorevole e identitario, ed ho aderito con convinzione ed entusiasmo al suo progetto sin dalla pubblicazione del libro ‘Il mondo al contrario’, che ha poi ispirato l’omonimo movimento” la sua dichiarazione. “Stiamo ricevendo tantissime richieste di adesione, attraverso canali quali infotel: 334 1103353, e le pagine Facebook e Instagram ‘Futuro Nazionale-Foggia’. A breve aprirà anche una sede, nel centro cittadino, per offrire un luogo fisico di incontro e confronto con la cittadinanza e per promuovere al meglio l’attività di tesseramento e gazebi informativi”.



Foggia, 14 febbraio 2026