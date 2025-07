[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Futsal, il sipontino Nenna nuovo giocatore del Lignano

Eros Nenna, giocatore di futsal di Manfredonia, è il nuovo colpo di mercato del New Team Lignano. Il laterale difensivo sipontino è stato annunciato questa settimana come nuovo rinforzo chiave per il club di Lignano Sabbiadoro che, dopo la vittoria del campionato di Serie C1 friulano, punta a disputare una stagione di rilievo nel Girone B della Serie B di calcio a cinque. Una trattativa desiderata da più parti e supportata da figure di elevata professionalità nell’ambiente di questo sport, dunque una dimostrazione immediata del valore dell’interessato.

Le prime dichiarazioni parlano di un “progetto chiaro e dei valori solidi alla base”, nonché di una forte volontà del club udinese di acquisire le prestazioni del talento pugliese. “Sento che il nostro sarà un ottimo percorso. Mi sento una pedina importante. Condivido le idee che dirigenza e staff tecnico hanno in mente: mi impegnerò al massimo per tramutarle in realtà.” Questo è quanto si legge sui profili social ufficiali della società.

Classe ‘04, Nenna cresce sportivamente nella sua città, passando anche una stagione in Germania nel calcio. Al suo rientro nel golfo natio nasce un legame fortissimo con il Manfredonia C5 nel pieno di una fase storica. Entrando in punta di piedi nel settore giovanile, il mancino conquista immediatamente tutti gli addetti ai lavori con cui ha potuto condividere il parquet.

Dopo una stagione 2022/23 da protagonista nel campionato nazionale Under 19, con le apparizioni in Serie A2 che segnano il suo ingresso nel mondo “dei grandi”, l’annata 2023/24 è da incorniciare. Con la fascia da capitano al braccio, Nenna guida l’U19 ai quarti di finale di Coppa Italia e al primo turno dei PlayOff Scudetto: un risultato semplicemente indimenticabile. Le svariate presenze in Serie A2 Élite sono la conseguenza non solo di una crescita costante, ma anche di tutti i valori incarnati dal ragazzo: serietà, educazione, abnegazione che lo rendono un grande lavoratore, propenso ad imparare dallo staff tecnico e dai compagni esperti che, con onore e gratitudine, ha potuto chiamare “compagni di squadra”.

Nel campionato appena terminato, quello 2024/25, dopo un contributo concreto alla storica promozione in Serie A dei biancocelesti, il calciatore realizza uno dei suoi sogni: quello di esordire nella massima categoria, per giunta indossando i colori del suo cuore. Anche nelle difficoltà e con, comprensibilmente, poche presenze ufficiali effettuate, Nenna si fa apprezzare per lo straordinario impegno e la perseveranza nella maturazione.

Arriva, per la prossima stagione, una sfida completamente nuova: il primo vero campionato con la responsabilità di un adulto, lontanissimo da casa. Gli ostacoli da superare saranno senz’altro numerosi e complessi ma, con tutte le doti umane e sportive dimostrate nella sua breve ma già entusiasmante carriera, Nenna saprà senz’altro superarli, facendosi valere e rappresentando con orgoglio le sue origini di Manfredonia.

I migliori auguri al New Team Lignano per questa stagione. Eros, poco più di un anno fa, dichiarava alla testata web FutsalNow di avere altri due sogni ancora da realizzare. Il primo è quello di vestire, un giorno, la maglia azzurra della Nazionale. Il secondo, invece, è di rendere fieri i suoi cari. Se per il primo possiamo solo fare un grande “in bocca al lupo”, consci che con il duro lavoro nulla è impossibile, non ci sono i minimi dubbi per il secondo: siamo tutti orgogliosi di ciò che sei diventato e continuerai a diventare.

Alessandro Leone

(foto: Lucia Melcarne / New Team Lignano)