Futsal, Ferrara e Manzella firmano in Serie B

Nicolò Ferrara e Dominick Manzella, giocatori di futsal originari di Manfredonia, hanno firmato dei nuovi contratti: i due, il prossimo anno, saranno impegnati nel campionato di Serie B di calcio a cinque.

Il primo è stato annunciato in settimana come nuovo giocatore dell’Holimpia Siracusa. La società siciliana è reduce da due promozioni di fila e si affaccia, per la prima volta nella sua storia, ai campionati nazionali con grandi ambizioni. L’innesto di Ferrara serve a garantire estro, creatività e gioventù all’interno di un gruppo che farà forte affidamento su interpreti da responsabilizzare.

Parlando di Manzella, anche il pivot entra a far parte di una squadra in ascesa: il Gagliole. Ripescata in Serie B, la società marchigiana presenta una situazione simile a quella sicula: un gruppo di età media bassa, dove dei ragazzi talentuosi possono dire la loro sul panorama nazionale, senza rinunciare ad obiettivi di rilievo.

I due, classe 2006, hanno condiviso pressoché l’intero percorso nelle categorie giovanili. Entrati contemporaneamente nel vivaio del Manfredonia C5, sono diventati rapidamente protagonisti nell’Under 17 Regionale che, nel biennio a cavallo tra il 2021 e il 2023, vanta anche la vittoria del Girone A e l’accesso alla finale regionale poi persa contro l’Itria (club contro il quale Ferrara avrà una grande rivincita).

Esordienti prematuramente nei campionati nazionali grazie all’Under 19, Ferrara e Manzella scalano rapidamente le gerarchie, segnalandosi come talenti di rilievo per l’intero panorama italiano.

La stagione più memorabile per la loro carriera è, indubbiamente, la 2023/24. Fortemente motivati, i sipontini si rivelano leader e trascinatori di un’annata storica per l’U19 che raggiunge, a sorpresa, i quarti di finale di Coppa Italia (eliminando squadre favorite, come l’Itria, grazie anche ad un gol di Ferrara, e fermandosi solo dinanzi alla poi finalista Meta Catania) e il secondo turno dei PlayOff Scudetto.

Proprio in quella stagione, i due vengono aggregati alla prima squadra: esordio e vari minuti giocati tra i grandi in un campionato difficile come la Serie A2 Élite (anche una rete, bellissima, per Ferrara), fino alla promozione in Serie A.

Nella scorsa annata, il coronamento di un sogno: l’esordio nella massima categoria nazionale, arrivato per entrambi sul parquet del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, casa dello Sporting Sala Consilina. Specialmente nei momenti bui attraversati dalla squadra biancoceleste, l’apporto di ragazzi come Manzella e Ferrara è stato determinante per concludere la stagione con orgoglio. I due, con umiltà e pazienza, hanno lavorato duramente in allenamento, cercando di apprendere il più possibile dai compagni esperti, fino all’anno prima solamente idoli osservati da lontano.

Arriva, oggi, il momento del grande salto: i due sono chiamati alla prima stagione lontani da casa. Non è più richiesto un contributo: è tempo di diventare grandi e di determinare con qualità e costanza l’esito delle gare.

C’è da avere grandi speranze per questi due talenti sipontini. Nicolò e Dominick, infatti, non sono solo dei calciatori di altissimo potenziale: si tratta di due giovani che vogliono costruire il loro futuro con progetti chiari, impegno e la voglia di coltivare un grande sogno, seguiti (anche con la necessaria distanza per maturare) da famiglie sane che hanno trasmesso i valori necessari. Con la certezza che sapranno rappresentare i colori del loro cuore, dai quali sono stati costretti a separarsi, facciamo a loro e ai loro rispettivi club un grande augurio per la stagione che sta per cominciare.

Alessandro Leone

Foto: Holimpia Siracusa / Gagliole Futsal