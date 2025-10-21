Politica Capitanata
Furore replica alle polemiche: “La mia vita personale resta mia”
«Il mio lavoro da eurodeputato è pubblico, trasparente, documentato ogni giorno. La mia vita personale, invece, resta mia» con questa frase apparsa sul suo profilo Instagram, l’europarlamentare foggiano Mario Furore replica alle polemiche scatenate dalla pubblicazione, sullo stesso social, di alcune foto in vacanza a Parigi.
Una leggerezza che non è piaciuta anche a molti sostenitori del Movimento 5 Stelle…